Завод и шахта в Лисичанске перешли под контроль войск России и ЛНР

Российские войска и бойцы Народной милиции ЛНР вошли на территорию Лисичанска. С таким заявлением выступил подполковник оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Он отметил, что сейчас бои идут на территории городской застройки.

«На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый Желатиновый завод», — привел слова Марочко «Луганский информационный центр».

Накануне Минобороны России сообщило, что в ходе прорыва украинской обороны войска российской группировки «Центр» заблокировали Лисичанск с юга. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что войска «Центра» освободили 11 населенных пунктов Луганской Народной Республики за пять дней.