Спецоперация 14 мая 2023, 13:07 ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону на Соледаро-Артемовском направлении Минобороны: ВС России не допустили прорыва обороны севернее и южнее Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные не допустили прорыва обороны на Соледаро-Артемовском направлении, отбив все атаки противника. Об этом сообщили в Минобороны.

Массовые попытки прорыва обороны российских войск ВСУ предпринимали севернее и южнее Артемовска, уточнили в ведомстве. Все они не увенчались успехом. Прорывов обороны ВС России не допустили.

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В настоящее время штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают бои за овладение западными кварталами Артемовска, заключили в министерстве.

За минувшие сутки общие потери ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении составили более 400 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, они лишились 12 танков, 18 боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и гаубицы Д-20.

При отражении атаки ВСУ в Артемовске героически погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.