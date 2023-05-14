14 мая 2023, 13:07
ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону на Соледаро-Артемовском направлении
Минобороны: ВС России не допустили прорыва обороны севернее и южнее Артемовска
Российские военные не допустили прорыва обороны на Соледаро-Артемовском направлении, отбив все атаки противника. Об этом сообщили в Минобороны.
Массовые попытки прорыва обороны российских войск ВСУ предпринимали севернее и южнее Артемовска, уточнили в ведомстве. Все они не увенчались успехом. Прорывов обороны ВС России не допустили.
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В настоящее время штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают бои за овладение западными кварталами Артемовска, заключили в министерстве.
За минувшие сутки общие потери ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении составили более 400 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, они лишились 12 танков, 18 боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и гаубицы Д-20.
При отражении атаки ВСУ в Артемовске героически погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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