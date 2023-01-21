Спецоперация 21 января 2023, 20:24 «Сняли с поверженного противника». Боец «Вагнера» рассказал о трофейных шевронах наемников Боец «Вагнера» рассказал о снятых с иностранных наемников трофейных шевронах РИА «Новости»

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Бойцы группы «Вагнер» противостоят на Украине не только ВСУ, но и наемникам из США, Великобритании, Италии, Грузии и некоторых других стран. Один из командиров рассказал РИА «Новости» о добытых в бою шевронах иностранцев.

«Есть шевроны трофейные: Канада, Британия, Италия, Грузия, Америка, либо турки, либо кто-то из мусульман, но вообще, у турецких солдат такие шевроны. Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение „Хорт“, десантники и многие другие», — перечислил он.

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Как уточнил командир, все знаки отличия российские бойцы сняли с поверженных противников. Также он добавил, что часто с поля боя удается забрать как украинское, так и зарубежное оружие. Одним из трофеев стала полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10 производства Украины. В руки бойцов «Вагнера» попали и пулеметы Browning, которые работают теперь против ВСУ.

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«Боекомплекта противник оставляет достаточно, бросая свои позиции», — сказал боец.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к руководству США с открытым письмом. Он поинтересовался, какое, по мнению американских властей, его компания совершила преступление. Пригожин решил выяснить, почему ее объявили транснациональной преступной организацией.