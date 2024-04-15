15 апреля 2024, 11:57
Снайпершу ВСУ с позывным Виски ликвидировали возле Северска
Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко с позывным Виски ликвидировали в районе Северска
Женщина-снайпер Вооруженных сил Украины Екатерина Шинкаренко с позывным Виски погибла неподалеку от Северска. Об этом сообщил украинский «24 канал».
«Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года», — уточнили журналисты.
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По данным канала, снайпершу устранили, когда украинские военнослужащие отходили из Авдеевки. Шинкаренко ликвидировали на участке Ласточкино — Северное.
О смерти женщины-снайпера ВСУ также сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов. Он указал, что Шинкаренко — уроженка Краматорска. Женщина служила в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Ранее другая женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская пожаловалась на российские беспилотники. По ее словам, что бы ни делали украинские военнослужащие, российские бойцы все время их видят благодаря дронам.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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