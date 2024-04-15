Спецоперация 15 апреля 2024, 11:57 Снайпершу ВСУ с позывным Виски ликвидировали возле Северска Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко с позывным Виски ликвидировали в районе Северска Unsplash

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Женщина-снайпер Вооруженных сил Украины Екатерина Шинкаренко с позывным Виски погибла неподалеку от Северска. Об этом сообщил украинский «24 канал».

«Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года», — уточнили журналисты.

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По данным канала, снайпершу устранили, когда украинские военнослужащие отходили из Авдеевки. Шинкаренко ликвидировали на участке Ласточкино — Северное.

О смерти женщины-снайпера ВСУ также сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов. Он указал, что Шинкаренко — уроженка Краматорска. Женщина служила в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Ранее другая женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская пожаловалась на российские беспилотники. По ее словам, что бы ни делали украинские военнослужащие, российские бойцы все время их видят благодаря дронам.