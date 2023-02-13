Спецоперация 13 февраля 2023, 04:33 Снайпер из Якутии одним выстрелом ликвидировал двух наемников в зоне СВО «РВ»: российский снайпер одним выстрелом ликвидировал двух наемников в зоне СВО РИА «Новости»

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Российский снайпер из Якутии на передовой СВО одним выстрелом поразил две мишени — иностранных наемников на службе ВСУ. Кадры показали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Снайперы Вооруженных сил России «охотятся» на украинских боевиков и иностранных наемников.

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«Это те парни, что попадают в глаз белке, а уж бронекастрюля для них легкая мишень. <…> На видео уникальный случай — одним выстрелом ликвидированы сразу два боевика, приехавших воевать против России», — говорится в сообщении.

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Авторы канала рассказали, что наемников удалось обнаружить благодаря радиоперехвату — переговоры по рации раскрыли их месторасположение.

Врио главы ДНР Денис Пушилин побеседовал с украинскими военнопленными из Полтавы. Они рассказали, что командование ВСУ их «послало на верную смерть». Изначально они отправились добровольцами в отряд территориальной обороны Полтавщины, а их бросили в бой, где солдат «порубили на мясо».