Мир 13 февраля 2023, 01:36 «Послали на верную смерть». Украинские военнопленные рассказали об обмане командования ВСУ Врио главы ДНР Пушилин: военнопленный рассказал об обмане украинского командования Telegram

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Украинские военнопленные обвинили командование ВСУ в обмане и заявили, что их отправили фактически на верную смерть. Об этом в Telegram-канале рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Пообщались с пленными — добровольцами из теробороны Полтавы. Рассказали, как их обманывает командование. Понятно, что сейчас они могут вводить в заблуждение, но то, что они поняли, что незачем было приходить с оружием на нашу землю, это точно», — написал Пушилин.

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На записи беседы пленные признались, что они вступили в отдельный батальон «для защиты Полтавщины».

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«Получилось так, что взяли всю тероборону Полтавы и бросили, и нас там порубили на мясо», — заявил один из украинцев.

Видео сняли во время поездки в воинские части с президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилом Рахлиным. Пушилин и Рахлин побывали в подразделении им. 383-й Шахтерской дивизии на Угледарском направлении, а также в 114-й бригаде, которая движется в направлении Красногоровки. Командиры подразделений доложили о ситуации, она радует, отметил Пушилин.