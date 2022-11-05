СМИ сообщили о неработающих терминалах Starlink, которые используют ВСУ | 360°

05 ноября 2022, 00:41
СМИ сообщили о неработающих терминалах Starlink, которые используют ВСУ
CNN: 1300 терминалов Starlink, которые используют ВСУ, перестали работать
Порядка 1300 терминалов спутниковой сети Starlink, использующихся ВСУ, больше не работают, сообщил CNN. Причиной их отключения стало отсутствие финансирования.
Спутники были изготовлены принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX. Перебои в работе Starlink на Украине начались 24 октября. Отключение затронуло 1300 терминалов, которые Украина арендовала в и использовала для связи.
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По данным украинских СМИ, в октябре Минобороны Украины обратилось к Великобритании с просьбой профинансировать работу спутников. Счет составил 3,25 миллиона долларов.
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Кроме того, сама SpaceX попросила Пентагон выделить средства на работу системы. В Минобороны США не исключали такую возможность, но позднее Маск согласился оплачивать это из своего кармана. В экспертном сообществе полагают, что на миллиардера надавила американская политическая элита.
Ранее СМИ включили Маска в список влиятельных персон на Западе, которые являются сторонниками России.
Специальная военная операция РФ на Украине
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