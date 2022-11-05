СМИ сообщили о неработающих терминалах Starlink, которые используют ВСУ | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 00:41 СМИ сообщили о неработающих терминалах Starlink, которые используют ВСУ CNN: 1300 терминалов Starlink, которые используют ВСУ, перестали работать РИА "Новости"

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Порядка 1300 терминалов спутниковой сети Starlink, использующихся ВСУ, больше не работают, сообщил CNN. Причиной их отключения стало отсутствие финансирования.

Спутники были изготовлены принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX. Перебои в работе Starlink на Украине начались 24 октября. Отключение затронуло 1300 терминалов, которые Украина арендовала в и использовала для связи.

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По данным украинских СМИ, в октябре Минобороны Украины обратилось к Великобритании с просьбой профинансировать работу спутников. Счет составил 3,25 миллиона долларов.

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Кроме того, сама SpaceX попросила Пентагон выделить средства на работу системы. В Минобороны США не исключали такую возможность, но позднее Маск согласился оплачивать это из своего кармана. В экспертном сообществе полагают, что на миллиардера надавила американская политическая элита.

Ранее СМИ включили Маска в список влиятельных персон на Западе, которые являются сторонниками России.