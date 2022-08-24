СМИ сообщили, что Зеленский был готов уйти в отставку в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал вариант с уходом с должности в феврале, сообщила газета The Washington Post. Авторы материала процитировали высказывания самого политика, а также привели слова некоторых западных чиновников.

«Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете», — привело издание слова Владимира Зеленского.

По информации газеты, западные чиновники не поверили, что украинское руководство сможет хоть сколько-нибудь продержаться после начала спецоперации по защите Донбасса.

Российские военные продолжают выполнять задачи на Украине. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация идет по намеченному плану. «При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — добавил министр обороны.