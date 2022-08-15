СМИ написали о смерти прославленного украинского летчика

«Одного из лучших летчиков Украины», Антона Листопада, ликвидировали в ходе спецоперации РФ. Об этом сообщило одесское издание «Думская» со ссылкой на представителя властей Ивано-Франковской области.

«За несколько дней до гибели, в День Воздушных сил Украины, он получил от президента орден „За Мужество“ III степени», — написало издание.

Обстоятельства гибели Листопада не уточняются. Ресурс заявил, что Листопада в 2019 году признали «Лучшим пилотом Украины».

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские артиллеристы уничтожили в ходе спецоперации более 70% личного состава одного из батальонов 66-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.

Также ликвидированы более 250 националистов в ДНР. Кроме того, за последние 24 часа уничтожены более 100 наемников из Германии и Польши около Золочева, еще свыше 50 иностранных бойцов ранены.