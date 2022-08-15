ВС России уничтожили до 70% бойцов одного из батальонов ВСУ в ДНР

Российская артиллерия ликвидировала до 70% одного из батальонов 66-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона данного соединения», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Уточняется, что российские ВКС уничтожили высокоточным оружием более 250 националистов в ДНР. Также за сутки российские военные ликвидировали более 100 наемников из Германии и Польши около Золочева, еще свыше 50 иностранных бойцов ранены.

Кроме того, ВС РФ уничтожил склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области, три склада боеприпасов и два склада топлива в Харьковской области.