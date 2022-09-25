«Служу России!» Минобороны показало кадры награждения десантников в зоне спецоперации | 360°

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«Служу России!» Минобороны показало кадры награждения десантников в зоне спецоперации

Минобороны России показало кадры награждения бойцов ВДВ в зоне спецоперации

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Военнослужащим ВДВ, проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации на Украине, вручили государственные награды. Минобороны России опубликовало кадры с места.

Торжественную церемонию вручения десантникам наград провели на передовой, в боевой обстановке. Военнослужащих наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Суворова и Жукова.

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Ранее оборонное ведомство рассказало о подвиге капитана Дмитрия Поламарчука. В ходе выполнения спецоперации его зенитная ракетная батарея защитила район обороны российских войск от ударов украинских военных с воздуха. Под командованием офицера военнослужащим удалось уничтожить вертолеты ВСУ и предотвратить высадку противника.

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Уверенные действия сержанта Владимира Костина позволили предотвратить потери личного состава ВС России. Военнослужащий проявил самоотверженность и отвагу, когда выполнял задачи по эвакуации и ремонту специальной и военной техники. Отделение сержанта Костина вернуло в строй около 30 российских боевых машин.

Награды

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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