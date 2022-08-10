Слуцкий заявил, что спецоперация России на Украине прошла точку невозврата
Слуцкий: Россия продолжит спецоперацию на Украине
Украина утратила свою самостоятельность, а Запад использует ее для демонизации России. Спецоперацию на ее территории РФ продолжит, заявил в интервью RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
ВСУ, подчеркнул он, намеренно уничтожили украинских военнопленных в Еленовке. Таким образом официальный Киев заставил их замолчать.
«Погиб 51 человек, в большинстве своем это военнослужащие батальона „Азов“*. Они были уничтожены киевским режимом только в связи с тем, что начали давать показания по тем преступлениям, которые совершались в последнее время официальным Киевом и командованием ВСУ», — заявил Слуцкий.
Украину он назвал территорией внешнего управления. Запад использует страну, чтобы «в мировом информационно-политическом пространстве демонизировать <…> образ РФ».
«Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения», — подчеркнул председатель комитета Госдумы.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.