Украина утратила свою самостоятельность, а Запад использует ее для демонизации России. Спецоперацию на ее территории РФ продолжит, заявил в интервью RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

ВСУ, подчеркнул он, намеренно уничтожили украинских военнопленных в Еленовке. Таким образом официальный Киев заставил их замолчать.

«Погиб 51 человек, в большинстве своем это военнослужащие батальона „Азов“*. Они были уничтожены киевским режимом только в связи с тем, что начали давать показания по тем преступлениям, которые совершались в последнее время официальным Киевом и командованием ВСУ», — заявил Слуцкий.

Украину он назвал территорией внешнего управления. Запад использует страну, чтобы «в мировом информационно-политическом пространстве демонизировать <…> образ РФ».

«Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения», — подчеркнул председатель комитета Госдумы.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.