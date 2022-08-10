Российские войска уничтожают западное оружие ВСУ. Но за границей все равно хотят затянуть СВО

Российские военные уничтожили на Украине очередной западный «подарок» — немецкую ЗСУ Gepard. Это не первая разбитая пушка, однако поток военной помощи Запада не ослабевает. Накачивая украинскую армию оружием, Запад надеется не столько выиграть, сколько затянуть спецоперацию России. И ему вполне может это удаться.

На Украине уничтожили немецкую ЗСУ

В районе села Новопавловка Николаевской области российские военные уничтожили немецкую боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard. Об этом 10 августа сообщило Министерство обороны РФ. Эти ЗСУ трудно назвать новинкой в области вооружений: спаренные 35-миллиметровые скорострельные пушки создали в конце 60-х годов прошлого века на гусеничном ходу.

Весной Германия объявила, что в середине лета передаст Украине 15 зенитных установок и порядка 60 тысяч боеприпасов. Правда, позже глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что запасы вооруженных сил страны, которые могли бы передать ВСУ в рамках военной помощи, подходят к концу. В итоге 8 августа немецкие военные подтвердили поставку восьми Gepard, сообщил сайт Military leak.

Машины зенитного ракетно-пушечного комплекса могут поражать низколетящие цели на дальности до четырех километров. ЗСУ оснащена двумя радиолокационными станциями. Эти радары помогают обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 18 километров. Помимо Украины, немецкие Gepard используют армии Бразилии, Иордании и Румынии.

Источник фото: wikipedia.org

ВСУ курируют иностранные инструкторы

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с «360» отметил, что поток западной оружейной помощи ВСУ нарастает с каждым днем. Сегодня Украину накачивают боевой техникой в складчину уже не только более 30 стран-участниц Североатлантического альянса, но и еще 10 их союзников, включая далекую Австралию.

Западное вооружение на Украину поступает в основном по четырем каналам: это Польша, Румыния, Словакия и Молдавия. Однако украинские военные плохо умеют пользоваться вооружением, которое им поставляют. Дело в том, что некоторые виды требуют не трехдневной и даже не трехмесячный подготовки, а как минимум года, а то и двух лет обучения Виктор Баранец военный обозреватель, полковник в отставке.

По словам Баранца, украинцам помогают западные инструкторы — они непременно присутствуют там, где есть сложные виды боевой техники. Исключения составляют лишь те случаи, когда на позициях есть украинские военные, прошедшие обучение в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Германии, Польше или во Франции.

Источник фото: wikipedia.org

Запад затягивает СВО

Приток оружия из-за границы стал достаточно существенным фактором, который может повлиять на сроки российской военной спецоперации на Украине, подчеркнул Баранец. У армии России увеличились объемы боевой работы. Кроме того, военным РФ теперь требуется больше ракет, бомб, снарядов, чтобы перерубать эти потоки с западной военной помощи. А это уже дополнительные задачи.

«Военная помощь Запада притормаживает плановые темпы нашего наступления. Это объективно. Что бы ни говорили об этих 155-миллиметровых гаубицах M777, системах залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных комплексах IRIS-T или других видах вооружения, все-таки это серьезная помощь. Количество снарядов, запускаемых в сторону российских позиций, естественно, сказывается и на удержании позиций, и на темпах наступления, и на количестве людских потерь», — сказал полковник в отставке.

Он метко сравнил украинскую армию с бассейном из математической задачки: с одной стороны, российские вооруженные силы его опустошают, «выкачивая» западное вооружение, а с другой стороны труба снова наполняет этот бассейн. Сегодня удалось достичь некоторого баланса, но угроза задержки спецоперации остается.