Происшествия 20 апреля 2024, 11:46 МИД назвал убийство журналиста Еремина кровавым преступлением Захарова назвала гибель военкора Еремина местью Киева за честную работу РИА «Новости»

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Российские власти расценили убийство журналиста «Известий» Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима украинского президента Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель военкора местью за честную работу. Ее процитировали в Telegram-канале министерства.

«Именно Семен Еремин обнародовал документальные свидетельства того, что российские корреспонденты на передовой были объявлены в ВСУ приоритетными целями для уничтожения», — напомнила Захарова.

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Она подчеркнула: Россия требует, чтобы профильные международные организации и правозащитные структуры экстренно осудили еще одно жестокое убийство журналиста. Дипломат добавила, что в деле обеспечения прав СМИ не должно быть «двойных стандартов».

Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин погиб 19 апреля в результате прицельной атаки украинского БПЛА в Запорожской области. Он работал в зоне СВО с февраля 2022 года.