Пострадавший от взрыва офис «ЗаTВ» в Мелитополе показали изнутри | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 10:16 Пострадавший от взрыва офис «ЗаTВ» в Мелитополе показали изнутри Член Общественной палаты России Малькевич показал офис «ЗаTВ» в Мелитополе после взрыва

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Рядом со зданием Запорожского областного телеканала «ЗаTВ» взорвалась заминированная машина. Пострадали пять человек. Видео из кабинета редакции опубликовал в своем Telegram-канале член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Начиненная взрывчаткой машина стояла возле телецентра. Бомбу привели в действие утром 25 октября. Специалисты оценили ее мощность в полтора-два килограмма в тротиловом эквиваленте.

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«Пострадали пять человек — сотрудники холдинга „ЗаМедиа“ и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет», — написал член Общественной палаты России.

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Telegram-канал Александра Малькевича Telegram-канал Александра Малькевича

Повреждения получила также студия «ЗаРадио». Александр Малькевич показал офис журналистов изнутри. Окна остались без стекол, по кабинетам разлетелись обломки. На улице стояла догоравшая машина. Он назвал произошедшее терактом.

Городская администрация Мелитополя сообщила об одиночном мощном взрыве утром 25 октября. Информацию о пострадавших работниках телекомпании подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Телеканал «ЗаTВ» в своем Telegram-канале объявил, что, несмотря на провокацию, редакция продолжила работать в штатном режиме.