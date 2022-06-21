Следком осмотрел место попадания снарядов ВСУ по водоканалу в Донецке

Сотрудники Следственного комитета России осмотрели место попадания снарядов украинских военных по объектам водоканала в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи в рамках расследования уголовного дела провели тщательный досмотр помещений и прилегающей территории «Донецкгорводоканала КП „Вода Донбасса“» Донецкой Народной Республики.

Следком завел уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

Украинские военнослужащие 6 июня обстреляли городской водоканал в Донецке, несколько работников получили ранения.

По данным ведомства, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ вела обстрел из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR, используя снаряды калибром 155 миллиметров.