28 марта 2023, 10:54
Сладков спрогнозировал полное окружение российскими силами Артемовска
Военкор Сладков: российские силы окружат Артемовск, тысячи бойцов ВСУ попадут в плен
Российские силы сделают все для окружения Артемовска. Бойцы ЧВК «Вагнер» там продвигаются вперед, им помогают Вооруженные силы России. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военный корреспондент Александр Сладков.
«Бахмут (Артемовск — прим. ред.) — делается все для того, чтобы окружить и покончить. Там штурмовые отряды ЧВК „Вагнер“ идут вперед. Туда пришли на помощь части Минобороны», — сказал он.
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По его словам, ВС России прикрывают бойцов от ударов с флангов. Эту информацию подтвердил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Я уверен на 100%, что противника там дожмут, возьмут в окружение», — добавил военный корреспондент.
По его мнению, тысячи украинских военных окажутся в плену. Сладков уверен, что таким образом будет нанесен огромный удар по ВСУ и украинским властям. Военкор отметил, что ВС России близки к взятию под контроль Авдеевки.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что позиции российских военных на Авдеевском направлении улучшились. ВСУ, напротив, оказались в критическом положении.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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