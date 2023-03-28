28 марта 2023, 09:18
Пушилин назвал положение ВСУ на Авдеевском направлении критическим
Врио главы ДНР Пушилин назвал положение ВСУ на Авдеевском направлении критическим
Позиции российских войск на Авдеевском направлении улучшились. При этом положение ВСУ можно оценить как критическое. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Сейчас продолжается улучшение позиций [российских сил], но, опять же, согласно заявлениям боевиков, которые находятся в самой Авдеевке, их ситуация критичная», — сказал он.
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Пушилин добавил, что силы РФ практически зачистили промышленную зону в Артемовске. По его словам, националисты ушли в административные здания за пределами Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по националистам на Авдеевском направлении. Российские силы применили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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