Важное 28 марта 2023, 09:18 Пушилин назвал положение ВСУ на Авдеевском направлении критическим Врио главы ДНР Пушилин назвал положение ВСУ на Авдеевском направлении критическим РИА «Новости»

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Позиции российских войск на Авдеевском направлении улучшились. При этом положение ВСУ можно оценить как критическое. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сейчас продолжается улучшение позиций [российских сил], но, опять же, согласно заявлениям боевиков, которые находятся в самой Авдеевке, их ситуация критичная», — сказал он.

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Пушилин добавил, что силы РФ практически зачистили промышленную зону в Артемовске. По его словам, националисты ушли в административные здания за пределами Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по националистам на Авдеевском направлении. Российские силы применили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».