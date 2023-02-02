Эксклюзив 02 февраля 2023, 19:03 Освобождение Славянско-Краматорской агломерации наступит после освобождения Артемовска Политолог Михайлов: Артемовск — путь к взятию Славянско-Краматорской агломерации

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Взятие Славянско-Краматорской агломерации российскими войсками вполне возможно, но при условии освобождения целого ряда населенных пунктов, занятых украинскими боевиками. Об этом заявил «360» политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Министерство обороны в очередной раз сообщило об успехах нашей армии. Но многие стали задаваться вопросом: когда же мы возьмемся за Славянско-Краматорскую агломерацию — важнейший укрепрайон?

Прежде чем об этом говорить, нужно освободить Северск и Лиман. Опять же, Артемовск еще не взят полностью и Славянск. Это крупнейшие центры, которые являются мощными укрепрайонами.

После потери Лисичанска и Северодонецка украинцы отошли на вторую линию обороны, за Славянско-Краматорскую агломерацию. Она похожа на кольцевую линию московского метро: такая же круговая линия обороны, достаточно мощный укрепрайон, который там строился.

Для полного перелома ситуации необходимо брать Лиман, Северск, Артемовск, Славянск — все это мощные укрепрайоны.

Мы сейчас видим, как российская армия пытается перекрыть пути поставок в тот же Северск, в Славянск. Идут тяжелейшие бои за Артемовск. Ну и дальше, если кроме Краматорска освободят еще и Авдеевку, обстрелы Донецка и других близлежащих городов прекратятся.

Удары по технике

Отмечу, что уничтожение радиолокационной станции по обнаружению летательных объектов на низких высотах и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы в Запорожской области — это также большой успех российских сил.

Теперь украинские войска не смогут перехватывать снаряды, находить и уничтожать беспилотники. Неизвестно, сколько таких станций у украинских военных, но то, что их немного, — это факт.