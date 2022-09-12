Склады боеприпасов уничтожили в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Склады боеприпасов уничтожили в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях Минобороны России сообщило об уничтожении трех складов ВСУ РИА Новости

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Военные уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики, Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщило Минобороны России.

«В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Они находились в районе сел Новомихайловка ДНР, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области. Еще один склад разбили рядом с городом Вознесенск Николаевской области. На нем украинские военные хранили 45 тысяч тонн боеприпасов.

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Кроме того, российские войска засекли станцию радиоэлектронной борьбы вблизи поселка Зализничное Запорожской области и ремонтный цех реактивных систем залпового огня в Краматорске ДНР. По ним тоже нанесли удары.

В Черкасской области ВКС России разбили пункт временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Погибли боле 30 националистов, уничтожено 10 единиц техники.

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