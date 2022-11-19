Спецоперация 19 ноября 2022, 02:12 Склад боеприпасов взорвали в подконтрольном ВСУ Запорожье Член ГСА Запорожской области Рогов: поражен склад боеприпасов ВСУ в Запорожье Unsplash

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Ракетными ударами российская армия поразила склад боеприпасов ВСУ в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале. Точными ударами ВС РФ поразили предприятие по ремонту военной техники ВСУ.

«По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода „Мотор Сич“, на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников», — сообщил Рогов.

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Двигатели АИ-450 устанавливаются на турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Akinci. На заводе также собирали двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтировали боевую технику ВСУ, отметил Рогов.

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О взрывах в Запорожье сообщили местные СМИ. Завыла воздушная сирена, были слышны как минимум пять взрывов в центральной части города.