Происшествия 19 ноября 2022, 00:01 Взрывы прогремели в городе Запорожье — СМИ Klymenko Time: в Запорожье после объявления воздушной тревоги раздались взрывы

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На территории подконтрольного украинским властям города Запорожье прогремели взрывы, сообщило издание Klymenko Time. До этого там объявили воздушную тревогу.

На опубликованных местными жителями кадрах слышно, как работает сирена, после чего раздается громкий взрыв. По данным украинского издания «Страна», прогремели по меньшей мере пять взрывов. Их хорошо слышали в центральной части города.

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Днем 17 ноября российские военные нанесли сосредоточенный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что ВС России ударили также по объектам украинского ВПК и военного управления страны. По словам генерала, удары высокоточным оружием большой дальности поразили все намеченные цели.

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Политолог Евгений Михайлов рассказал, что российские военные находятся на верном пути, потому что продолжают уничтожать объекты, которыми так или иначе пользуются бойцы ВСУ. Эксперт подчеркнул, что из-за ударов замедлилась перегруппировка украинских военнослужащих.