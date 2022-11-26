Спецоперация 26 ноября 2022, 14:54 Склад боеприпасов для РСЗО HIMARS уничтожили в Запорожской области Российские военные уничтожили склад боеприпасов для HIMARS в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS районе Кушугум Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в районе Липцов Харьковской области.

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В ведомстве обратили внимание на успешную работу российских средств ПВО. За сутки ВСУ лишились трех беспилотников в районе Червоного Чабана Херсонской области. Кроме того, российские военные перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS недалеко от Мирного в Херсонской области.

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Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала о проблемах с техникой, которую США и союзники поставляют Украине. По информации NYT, треть западных гаубиц, переданных для ВСУ, вышла из строя. Соединенным Штатам пришлось организовать в Польше ремонтную базу для артиллерийских установок.