26 ноября 2022, 14:54
Склад боеприпасов для РСЗО HIMARS уничтожили в Запорожской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов для HIMARS в Запорожской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS районе Кушугум Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в районе Липцов Харьковской области.
Реклама
В ведомстве обратили внимание на успешную работу российских средств ПВО. За сутки ВСУ лишились трех беспилотников в районе Червоного Чабана Херсонской области. Кроме того, российские военные перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS недалеко от Мирного в Херсонской области.
Реклама
Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала о проблемах с техникой, которую США и союзники поставляют Украине. По информации NYT, треть западных гаубиц, переданных для ВСУ, вышла из строя. Соединенным Штатам пришлось организовать в Польше ремонтную базу для артиллерийских установок.
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама