Мир 26 ноября 2022, 08:26 Треть поставленных Украине западных гаубиц вышла из строя NYT: поставляемая США и союзниками артиллерия постоянно ломается на Украине РИА «Новости»

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Пентагон заявил о проблемах из-за поломок поставленных для ВСУ западных артиллерийских гаубиц после боев на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Американцам пришлось организовать в Польше ремонтную базу для гаубиц. По данным издания, около трети поставленных украинской армии орудий находятся в нерабочем состоянии. Ремонт вооружения стал приоритетной задачей европейского командования ВС США.

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Автор публикации подчеркивает, что Украине стремится бы, чтобы ремонтную базу для артиллерийских орудий перенесли ближе. Это, по заявлениям ВСУ, поможет быстрее возвращать вооружение на линию соприкосновения и повысит эффективность наступательных боев.

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Ранее стало известно, что американская военная техника не обеспечит Украине преимущество. Российская армия обладает вооружением большей мощностью, а военнослужащих ВС РФ отличает высокий профессионализм.