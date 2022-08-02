Скибицкий из ГУР Украины назвал трех главных западных партнеров

Польша оказывает 90% военной помощи Украине, страны тесно сотрудничают. Также войскам помогают США и Великобритания. Об этом рассказал в интервью The Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях», — сказал он.

Значительную военную помощь также оказывают США и Великобритания. Последняя, по словам Вадима Скибицкого, помогает «ловить шпионов», цель которых — уничтожать западное вооружение. Он не стал уточнять, в чем именно заключается эта помощь, сказав только, что она включает все, от информации до оборудования.

Представитель ГУР Украины также сообщил, что украинские военные консультируются с американскими, прежде чем нанести удары реактивными системами залпового огня НIМАRS по населенным пунктам. При этом США не предоставляют точных координат.