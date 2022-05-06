СК установил личности причастных к обстрелам Донбасса украинских командиров

Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением установил личности еще двух украинских силовиков, причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Это начальник штаба — первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-й отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий», — говорится в сообщении.

Также следователи уточнили, что ряд украинских командиров и их заместителей, уже являющихся фигурантами уголовных дел, в период со второго по пятое мая 2022 года совершили еще ряд преступлений против жителей Донбасса.

«В отношении Качанова, Довбия, Сущенко, Иванова, Герасименко, Поступальского, Мамавко и Янчего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ („Применение запрещенных средств и методов ведения войны“ — прим. ред.)», — добавляется в сообщении.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за восемь лет Следственный комитет возбудил порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Их фигурантами являются представители военного и политического руководства, силовых структур, радикальных националистических организаций Украины — всего 287 лиц.