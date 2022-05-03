Глава СК РФ рассказал об уголовных делах, возбужденных по факту преступлений против жителей Донбасса

Следственный комитет (СК) РФ ведет совместный проект с телеканалом RT. Их цель — рассказать о преступлениях украинской стороны против мирного населения Донбасса. Глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью RT рассказал о текущем статусе расследований.

«За восемь лет Следственный комитет возбудил уже порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Их фигурантами являются представители военного и политического руководства, силовых структур, радикальных националистических организаций Украины — всего на данный момент 287 лиц», — сообщил Бастрыкин.

Он отметил, что СК уже возбудил дела против почти половины лиц. причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса и Украины. Среди них он назвал нескольких бывших министров, бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского, а также командиров отдельных подразделений ВСУ и участников нацбатальонов.

Бастрыкин заявил, что в основном эти люди причастны к обстрелам мирного населения. Эти действия, по мнению главы СК, относятся к «преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности». Также Бастрыкин отметил пытки российских военнопленных со стороны ВСУ, разработку биооружия на Украине и распространение фейков. Он заявил, что по этим направлениям также ведется работа.

Глава СК отметил, что и Украина, и Запад ведут уголовное преследование россиян. По мнению Бастрыкина, эти уголовные дела абсурдны и незаконны.

«Мы видим очевидно абсурдные и незаконные решения компетентных органов Украины об уголовном преследовании по надуманным основаниям наших депутатов и других должностных лиц. И я уже не говорю про бывших военнослужащих России, которые много лет назад уволились со службы, однако Украина пытается их обвинить в неких преступлениях. Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие», — отметил он.