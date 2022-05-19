СК России открыл в ЛНР пункты опроса пострадавших при обстрелах со стороны Украины

Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации организовали в городе Брянка Луганской Народной Республики три пункта для сбора показаний мирных жителей, которые пострадали при обстрелах со стороны украинских войск. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пункты открыли в администрации Брянки, а также в общежитиях, где размещены люди, временно перемещенные из зоны боевых действий. За день военные следователи планируют опросить около 200 человек.

«В основном это жители города Попасная, которые были вынуждены оставить свои дома и бежать в соседние города», — отметил один из военных следователей.

Люди рассказывают о разрушениях в своих домах: у кого-то в доме вылетели стекла, чье-то жилище полностью разрушено, у кого-то во дворе образовался «целый котлован» после попадания украинского снаряда. Одна женщина рассказала, что им с мужем «осколок влетел в спальню».

Подобные временные пункты сбора показаний открываются и в других городах республики.

Ранее жители освобожденной Попасной рассказали, что украинские боевики целенаправленно стреляли по жилым домам — в итоге почти все дома в городе разрушены. Люди, потерявшие крышу над головой, переселились в подвалы. Гуманитарная ситуация в Попасной остается тяжелой.