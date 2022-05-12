Жизнь в подвалах и разрушенные дома. Освобожденный город Попасная показали на видео

После освобождения города Попасная подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики и союзных войск отправились в южном направлении и к городу Лисичанску. Как сообщила пресс-служба ведомства, главная цель сейчас — отрезать украинских боевиков от путей снабжения, не оставив им места для маневра.

Один из бойцов республики рассказал, что после освобождения от боевиков в городе обнаружили группу местных жителей. После их проверки на принадлежность к ВСУ их эвакуировали в другие населенные пункты, где обстановка спокойнее.

Оставшиеся в Попасной местные жители рассказали, что украинские боевики целенаправленно стреляли по жилым домам, пытаясь сровнять город с землей.

«Тут были постоянно четыре танка, ходили по двое. Постреляют по жилым домам и уходят обратно. Целенаправленно били по гражданским объектам. Все дома в городе разбиты», — рассказал житель Попасной Станислав.

Люди, которые остались без крыши над головой, переселились в подвалы. Освободившие город бойцы Народной милиции оставили для них свои пайки. Гуманитарная ситуация в городе остается очень тяжелой.

Министерство обороны России сообщило, что Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных полностью освободила город Попасная от украинских боевиков. Нанесенными во время наступлениями ударами они уничтожили до 120 националистов, 13 броневых машин и 12 автомобилей.