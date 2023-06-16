Спецоперация 16 июня 2023, 06:29 Система «Солнцепек» остановила наступление в Волновахском районе ДНР Одна ТОС-1 «Солнцепек» группировки «Восток» остановила наступление у Новодонецкого в ДНР РИА «Новости»

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Украинские войска попытались пойти в атаку в Волновахском районе ДНР, но российские бойцы при помощи одной тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» остановили десятки солдат и две бронемашины. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал о бое РИА «Новости».

«Наводчик-оператор тяжелой огнеметной системы ТОС-1 „Солнцепек“ сержант Виктор Петрунин <…> под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ», — сказал он.

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По словам Олега Чехова, Вооруженные силы Украины пошли в наступление в районе населенного пункта Новодонецкое, но понесли большие потери и вернулись на прежние позиции. Российские войска уничтожили две боевые бронемашины и несколько десятков военных. Позиции удалось удержать.

Обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс назвал ТОС-1А «Солнцепек» мощным оружием за их особые термобарические снаряды. Их взрывная волна длится дольше аналогов.