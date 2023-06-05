Армия 05 июня 2023, 11:06 Преимуществом огнеметных систем «Солнцепек» назвали их особые снаряды 19FortyFive: преимуществом ТОС-1А «Солнцепек» стали термобарические снаряды РИА «Новости»

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Использование термобарических боеголовок стало главной особенностью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и сделало их мощным средством уничтожения вражеских укреплений. Адвокат, пилот, обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс назвал преимущество российской техники.

По его словам, ТОС-1А «Солнцепек» — это реактивная система залпового огня на шасси танка Т-72. Эту систему создали для уничтожения укреплений и техники, особенно на открытой территории и равнинах Восточной Европы. Вышедшая в 2020 году модификация стреляла на расстояние до 10 километров.

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Харрисон Касс назвал применение термобарических снарядов главной особенностью системы. Он объяснил, что их прозвали «вакуумными бомбами» благодаря принципу действия — в боеголовки вложили взрывчатое вещество, использующее кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва. Они почти на 100% состоят из топлива, поэтому мощней других боеприпасов такого же веса.

«В определенных условиях, например в туннеле, здании, окопе или траншее, термобарическое оружие очень смертоносно, а взрывная волна длится дольше, чем при обычном взрыве», — сказал журналист.

Минобороны России показало применение ТОС-1А «Солнцепек» на Краснолиманском направлении. Расчеты ударили по объектам Вооруженных сил Украины.