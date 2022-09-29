Система ПВО сработала в Новой Каховке | 360°

Мир 29 сентября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

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Viber Система ПВО сработала в Новой Каховке Администрация Новой Каховки сообщила о 10 взрывах после работы системы ПВО РИА «Новости»

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Украинские боевики устроили новый обстрел города Новая Каховка в Херсонской области. Как сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) в своем Telegram-канале, после начала работы российской системы ПВО раздалось более 10 воздушных взрывов.

Это уже четвертая сирена воздушной тревоги за сегодняшний день, следует из опубликованных сообщений.

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«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвертая <…> Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что весь город и ближайшие населенные пункты остались без газоснабжения. Украинские войска в ходе ночного обстрела повредили областной трубопровод. Для ремонта на место выехали аварийные бригады.

Также в результате обстрела без света остался микрорайон Восточный города Таврийска.

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