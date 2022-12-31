Спецоперация 31 декабря 2022, 19:29 Около трети киевлян остались без света Мэр Киева Кличко: из-за аварийных отключений 30% жителей столицы остаются без света freepik

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В Киеве без электроэнергии из-за аварийных отключений остается порядка 30% жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, ситуация с водоснабжением и подачей тепла в столице стабильна.

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«Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей из-за аварийных отключений», — написал Кличко.

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Также мэр сообщил, что метро работает не по всем направлениям. Красная линия закрыта из-за повреждений. Специалисты проверяют ее на наличие остатков обломков ракет.

Днем 31 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В столице прогремели 10 взрывов. Кличко сообщал, что есть разрушения.

Ранее власти Одесской области заявили, что в регионе придется ограничить работу энергоемких предприятий, чтобы хотя бы на праздники жители были обеспечены электричеством.