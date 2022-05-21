Силы ЛНР взяли под контроль укрепрайон украинских силовиков под Попасной
Силы НМ ЛНР взяли под контроль крупный укрепрайон украинских силовиков под Попасной
Силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль крупный укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию бойца НМ с позывным «Толич».
Ранее о том, что силы ЛНР заняли населенный пункт Новозвановка, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
«Довольно мощная позиция тут была, укрепленная, обеспеченная. Восемь лет они тут стояли, но продержались <…> недолго», — рассказал «Толич».
Он также добавил, что укрепления защищены бетонными плитами, их смогла уничтожить только артиллерия. При отходе украинские бойцы оставили боеприпасы и большое количество оружия.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины за прошлые сутки трижды обстреляли Первомайск. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Обстрелы проводились с применением артиллерийский орудий калибром 152 и 122 миллиметра (выпущено 10 снарядов) и минометов калибром 120 миллиметров (четыре мины).