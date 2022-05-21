Силы ЛНР взяли под контроль укрепрайон украинских силовиков под Попасной

Силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль крупный укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию бойца НМ с позывным «Толич».

Ранее о том, что силы ЛНР заняли населенный пункт Новозвановка, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

«Довольно мощная позиция тут была, укрепленная, обеспеченная. Восемь лет они тут стояли, но продержались <…> недолго», — рассказал «Толич».

Он также добавил, что укрепления защищены бетонными плитами, их смогла уничтожить только артиллерия. При отходе украинские бойцы оставили боеприпасы и большое количество оружия.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины за прошлые сутки трижды обстреляли Первомайск. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Обстрелы проводились с применением артиллерийский орудий калибром 152 и 122 миллиметра (выпущено 10 снарядов) и минометов калибром 120 миллиметров (четыре мины).