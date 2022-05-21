ВСУ за сутки 3 раза обстреляли Первомайск

Вооруженные силы Украины обстреляли Первомайск три раза за прошедшие сутки. Об этом сообщило в Telegram представительства Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрелы проводились с применением артиллерийский орудий калибром 152 и 122 миллиметра (выпущено 10 снарядов) и минометов калибром 120 миллиметров (четыре мины).

Также 20 мая волонтеры, которые доставляли гуманитарную помощь в Попасную, попали под ракетный обстрел. Обошлось бех жертв и пострадавших, помощь все же доставили.

Народная милиция взяла под контроль 95% территории ЛНР. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о том, что освобождение республики близко к завершению. О том, что Луганскую Народную Республику скоро освободят от украинских нацистов, ранее говорил и посол ЛНР в России Родион Мирошник.

ЛНР наладила железнодорожное сообщение с освобожденными территориями. Разминированы железная дорога и железнодорожный мост, из республики запустили регулярный поезд в Старобельск, на котором в частности доставляют беженцев из Рубежного, Кременной.