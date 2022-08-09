Силы ДНР и ЛНР вступили в бой с ВСУ на заводе Кnаuf в Соледаре

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик ведут бои в городе Соледаре при поддержке российской артиллерии и авиации. Завод Кnаuf зачищают от ВСУ. О ходе боев рассказали корреспонденты РИА «Новости».

«Вот завод, с этой стороны песочный карьер. <…> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать», — рассказал разведчик отдельного батальона Народной милиции ЛНР.

Как рассказывают солдаты, украинские националисты минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ. В окрестностях городе боевики укрываются в соляных рудниках.

«Сейчас отработал наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. Отработал, как было слышно по рации, успешно», — рассказал разведчик.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал действия Киева «креативной войной». Он также сообщил, что украинская армия «порхает как бабочка и жалит как пчела».