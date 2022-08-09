Киев назвал свои действия «креативной войной»

Заявления, будто Украина собирается провернуть контрнаступление на Херсонскую область, — это часть информационно-психологической операции. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинской службе "Би-би-си«.

«Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции», — сказал он

Как выразился Подоляк, Киев ведет «креативную войну», и ключевой задачей является «деморализация российских войск». Он также упомянул неких партнеров, что следят за действиями ВСУ. И, кроме прочего, он сообщил, что украинская армия «порхает как бабочка и жалит как пчела»,

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонскую область освободили от нацистов навсегда. По его словам, Украина не сможет ничего с этим поделать.