Спецоперация 25 января 2023, 04:52 Силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС РИА «Новости»: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через европейские банки Публичное достояние

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В России пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области. Средства шли через европейские банки, в том числе в прибалтийских странах, заявил РИА «Новости» представитель силовых структур на условиях анонимности.

Для обналичивания средств использовались банковские карты и счета лиц, которые находятся в Польше, Чехии, пояснил собеседник. По его словам, после совершения преступления деньги передавались исполнителю с помощью волонтерских организаций, которые прибывали в Херсонскую область по гуманитарным коридорам.

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СБУ используют «спящую агентуру», чтобы организовать теракты и устроить схроны с оружием. Доклады о работе руководство украинских спецслужб получает по спутниковой связи. Исполнителю сообщали координаты тайника, где его ждала оплата за подрывную деятельность в новом российском регионе.

Ранее силовики раскрыли дело о покушении н а первого замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка. Операцию готовил подполковник СБУ.