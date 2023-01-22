Криминал 22 января 2023, 23:00 Назван организатор покушения на первого замгубернатора Херсонской области СБУ стояла за покушением на первого замгубернатора Херсонской области Булюка Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Силовики раскрыли дело о покушении на первого замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка. Подрыв автомобиля произошел в декабре 2022 года. Операцией руководил подполковник СБУ Павел Савицкий, сообщил в своем Telegram-канале RT.

При подрыве автомобиля погиб глава рыбинспекции Скадовского района. Четырех причастных арестовали в тот же день, а сейчас стали известны подробности покушения. Правоохранители выяснили, что исполнителей взрыва в Скадовске шантажировали.

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В преступную группу завербовали начальника экологического надзора Скадовского района Юрия Доманчука, а также его сожительницу Юлию Грималюк. Финансирование операции производили через женщину. Всего Савицкий перевел ей 45 тысяч гривен (более 80 тысяч рублей).

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Участниками группы руководил местный житель Виктор Скакун, получавший приказы от агента СБУ. Мужчина согласился на работу из-за желания получить загранпаспорт и уехать в Германию.

Подрыв автомобиля готовили несколько месяцев. СБУ оставила в тайнике мину МОН-50 при отступлении ВСУ из города. Также там находились детали для взрывного устройства, которое установили у дома Булюка. Взрыв произошел, когда тот шел к машине. В салоне сидел глава рыбинспекции.