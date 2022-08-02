Россия отправила в ООН данные об использовании ВСУ мин «Лепесток»

Россия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Чжан Цзюню подробную информацию о фактах минирования украинскими военными гражданских объектов в Луганской и Донецкой народных республиках запрещенными минами «Лепесток». Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Отправили в ООН письмо о минировании украинскими войсками гражданских объектов минами „Лепесток“, приложив фотоматериалы», — написал он.

Полянский заявил, что письмо российской стороны рассмотрят в качестве официального документа. По его словам, многие его коллеги в ООН спрашивали подробности об этом факте.

«Теперь для оценки происходящего у них есть дополнительная информация», — заключил дипломат.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ сбросили в Донецке мины ПФМ-1 «Лепесток», четыре человека пострадали. Эти мины не убивают, а наносят людям серьезные травмы. Как правило, пострадавшим ампутируют конечности.