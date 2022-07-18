Схрон с оружием ВСУ нашли бойцы Росгвардии в ЛНР

Участвующие в специальной операции бойцы Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики схрон с оружием и документами украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра росгвардейцы выяснили, что боевики хранили в тайнике иностранные ручные штурмовые гранатометы, более двух тысяч боеприпасов FMJ (full metal jacket — пуля с цельнометаллической оболочкой), противотанковые управляемые ракеты с теплонаведением, автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя».

Кроме того, в схроне нашлись автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранаты, 10 мин и личные дела украинских военных.

Это не первая находка росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции. Ранее стало известно, что бойцы обнаружили подпольную оружейную мастерскую у представителя ВСУ в Запорожской области. Он занимался переделкой оружия и изготовлением боеприпасов.