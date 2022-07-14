Военнослужащие Росгвардии наткнулись на подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области

Сотрудники Росгвардии обнаружили подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области. Она принадлежит представителю ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы обнаружили в доме действующего военнослужащего ВСУ тщательно замаскированную подпольную мастерскую по переделке оружия и изготовлению боеприпасов», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Росгвардия изъяла два выстрела ПТУР, два ручных противотанковых гранатомета, снаряды разного калибра. Также на месте найдены 23 гранаты, три охотничьих ружья, пять килограммов пороха, свыше 12,5 тысячи патронов к стрелковому оружию и военное обмундирование ВСУ.

Приазовская часть Запорожской области в ходе российской спецоперации на Украине перешла под контроль ВС РФ.