Шольц предрек всему миру «время неопределенности» из-за событий на Украине

Весь мир ждет неопределенность из-за событий на Украине, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита G7, проходившем в баварском замке Эльмау в ФРГ. Об этом написали «Известия».

«Ясно, что впереди нас ждет время неопределенности», — заметил Шольц.

Одним из самых серьезных вызовов, по мнению канцлера, является продовольственная ситуация.

«У нас сейчас 345 миллионов человек, которые не имеют достаточно еды. Это в четыре раза больше населения Германии», — сказал Шольц.

В сложившейся ситуации он обвинил Россию и сообщил, что в связи с обстоятельствами страны «Большой семерки» создали глобальный альянс по продовольственной безопасности.

«Рост цен на энергоносители угрожает безопасности и стабильности во многих странах. <…> К этому добавляются большая опасность роста цен и инфляции», — подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер предположил, что все это подорвет доверие населения к политикам.

Ранее американские журналисты также высказали мнение о том, что энергетическая политика президента России Владимира Путина скажется на электоральном рейтинге лидеров стран Европы. Ближе к следующей зиме в нескольких крупных странах состоятся выборы, а именно к этому моменту отсутствие российского газа начнет ощущаться в полной мере. Рост цен на энергоснабжение вызовет недовольство жителей, и на выборах они могут не оправдать ожидания действующих властей.