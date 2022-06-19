СМИ назвали уязвимое место лидеров ЕС, по которому ударил Путин
WSJ: энергетическая политика Путина скажется на электоральном рейтинге лидеров стран ЕС
Энергетическая политика президента России Владимира Путина скажется на электоральном рейтинге лидеров стран Евросоюза, предположили авторы американской газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что Путин ударил в самое уязвимое место лидеров стран ЕС.
Ближе к следующей зиме в крупных странах Европы пройдут выборы, и как раз к этому времени отсутствие российского газа начнет ощущаться в полной мере. Недовольные ростом цен на энергоснабжение избиратели могут не оправдать ожидания властей.
Издание напомнило, что Германия, которая в значительной мере зависит от поставок газа из России, начнет электоральное испытание уже в октябре. В Италии, которая также является крупным импортером российских энергоресурсов, состоятся общенациональные выборы в середине 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон дополнительно направил 28 миллиардов долларов на сдерживание цен на газ и электроэнергию и для предоставления скидок на бензин.