Важное 01 ноября 2022, 13:31 Срочников не направят в зону спецоперации — Шойгу Глава Минобороны Шойгу исключил отправку срочников в зону проведения СВО РИА "Новости"

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Российских призывников, которые пополняют ряды Вооруженных сил в рамках призывных кампаний, не отправят в зону проведения спецоперации, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что всех завершивших срочную службу отправят домой, сообщил Telegram-канал «Известий».

Глава Минобороны во вторник провел селекторное совещание. Он сообщил, что срочников не будут направлять в зону проведения спецоперации.

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«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — заявил министр.

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По словам Шойгу, все регионы выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации. Всего под эту кампанию попали 300 тысяч человек, 87 тысяч уже направили в районы боевых действий. Российские военные за последние две недели сумели уничтожить почти 200 иностранных наемников ВСУ, добавил Шойгу.

Накануне президент Владимир Путин заявил об окончании призыва в рамках частичной мобилизации. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что в связи с этим издание дополнительных документов не требуется.