Мир 23 февраля 2024, 02:10 Шойгу приказал запустить салюты в честь Дня защитника Отечества Freepik

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Шойгу приказал провести праздничные салюты в ряде российских городов в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фейерверки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Новороссийске, Волгограде, Смоленске, Туле, Керчи и Севастополе. Помимо этого, салюты пустят в регионах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

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Ранее в пресс-службе московского правительства сообщили, что 23 февраля безопасность на столичных улицах будут контролировать более четырех тысяч человек. Места массовых гуляний проверят сотрудники полиции и кинологи со служебными собаками.

В честь предстоящего праздника улицы столицы украсили более двух тысяч флагов. Помимо этого появились тематические фотозоны, где можно сделать памятный снимок. Сотрудники АО «Мосгаз» проверили состояние горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и провели там профилактические работы.