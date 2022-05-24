Шойгу рассказал о зверствах украинских боевиков над мирным населением

Украинские националисты проводят показательные расстрелы мирных граждан, которые отказываются им помогать, не дают эвакуироваться из городов, а также используют простых людей в качестве живого щита. Все это происходит с полного согласия киевского режима, который использует террористические методы против собственного населения ради удержания власти. Об этом на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что консультации властям Украины дают иностранные военные советники и сотрудники частных военных компаний. Количество наемников из западных стран уже превысило шесть тысяч человек.

«Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародерства», — заявил Шойгу.

Министр отметил, что уже известны и подтверждены факты пыток и убийств российских военнопленных. Но Запад отказывается от признания всех этих случаев. Кроме того, иностранные государства не только отрицают существование неонацизма на Украине, но даже принимают у себя боевиков, причастных к преступлениям.

«Российские вооруженные силы в отличие от украинских не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражают высокоточным оружием», — подчеркнул глава Минобороны России.

Шойгу отметил, что для эвакуации мирного населения российские военные объявляют режим тишины и создают гуманитарные коридоры. Это приводит к замедлению темпов наступления, но позволяет избежать новых жертв среди простых людей.

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, мы продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — подытожил министр.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за превращением Украины во враждебное России государство стоят США и НАТО, которые целенаправленно распространяли сферы своего влияния на страны Восточной Европы. По его словам, из Украины сделали полигон для последующего давления на Россию.