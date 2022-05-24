Шойгу рассказал о роли НАТО в превращении Украины во враждебное России государство

США и НАТО превратили Украину во враждебное России государство, чтобы использовать ее для дальнейшего давления. Об этом в ходе заседания Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что НАТО намерен игнорировал все предложения России о невключении стран Восточной Европы в свой состав и не отказался от размещения ударных вооружений около границ нашей страны. При этом США продолжали наращивать ракетные комплексы в непосредственной близости к России.

В качестве очередного способа давления НАТО и США использовали Украину, предложив ей вступление в альянс и начав размещение на ее территории военной инфраструктуры.

«Сама страна превращалась во враждебное нам государство. <…> Более того, возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки», — подчеркнул Шойгу.

Министр напомнил, что также на Украине появилась сеть американских биолабораторий, работающих по военно-биологической программе. Фактически в непосредственной близости от России появились базы для создания биологического оружия.

«Под западным патронажем в украинском обществе развивались русофобские националистические настроения, гонению подверглись русский язык, русская культура и наша общая история. Несогласных с таким развитием событий просто уничтожали», — напомнил глава Минобороны России.

Все это сподвигло киевский режим провести атаку на Донбасс, который восемь лет находился под постоянными обстрелами, в которых погибли более 14 тысяч человек. Все предложения о выполнении Минских соглашений власти Украины игнорировали.

«В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса», — заявил Шойгу.

Министр добавил, что страны Запада, увидев угрозы разгрома украинских войск, срочно начали поставки летального оружия, а также начали кампанию по дезинформации, чтобы скрыть настоящие причины кризиса.