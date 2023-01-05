Важное 05 января 2023, 19:34 Шойгу распорядился ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине Минобороны: Шойгу отдал указания о введении режима прекращения огня с 6 по 7 января

Читать 360tv в

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Он будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января, сообщили в Минобороны.

Ранее поручение о введении режима прекращения огня в эти дни дал президент России Владимир Путин. В пресс-службе Кремля отметили, что решение об этом приняли после обращения патриарха Кирилла, который призвал к рождественскому перемирию, чтобы верующие люди в Донбассе и на Украине могли посетить праздничные службы в Сочельник и на Рождество.

Реклама

В рождественском послании патриарх отметил, что военные действия омрачают святое рождественское торжество. Но во время этих испытаний особенно важно делом подтверждать верность своему христианскому призванию — «являть друг ко другу любовь».

Реклама

В общей сложности прекращение огня на Рождество продлится 36 часов.