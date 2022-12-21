Армия 21 декабря 2022, 15:39 Шойгу назвал причины сложностей частичной мобилизации Глава Минобороны Шойгу: мобилизационная система не полностью перестроилась к новой жизни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прошедшая в России частичная мобилизация стала оценкой зрелости российского общества и настоящим испытанием для страны и вооруженных сил. В последний раз мобилизационные планы вводились в действие во время Великой Отечественной войны. Поэтому система оказалась не полностью готова и столкнулась с трудностями. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

Реклама

«Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью подстроена под новые экономические отношения. Поэтому с начала частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями по оповещениям. Исправлять ситуацию пришлось на ходу», — заявил министр.

Шойгу отметил, что в рекордно короткие сроки поменяли штат органов военного управления и соединения частей. Приняли меры по обеспечению мобилизованных всем необходимым.

«Мероприятия частичной мобилизации выполнены вовремя и в полном объеме», — подчеркнул глава Минобороны России.

Он добавил, что на службу призвали 300 тысяч человек, оставшихся в запасе. Важную роль в этом сыграли консолидированная работа федеральных и муниципальных органов власти, а также активная гражданская позиция россиян.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны заявил, что всю мобилизационную систему нужно выстроить по-новому с учетом современных требований. Первой задачей он назвал реформу системы военных комиссариатов.